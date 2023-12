Rivincere per il secondo anno consecutivo lo scudetto è una impresa ardua, concessa storicamente solo a squadre di un certo livello, chiamasi Juventus, Milan ed Inter. Perciò non avevo considerato la possibilità per il Napoli di ripetersi dopo l'exploit dello scorso anno. Però, disputare, finora, un campionato cosi mediocre, nemmeno era lecito attendersi. Dopo la disastrosa parentesi di Garcia, che comunque qualche buona vittoria in trasferta l'aveva ottenuta, per naufragare al "Maradona", con l'avvento di Walter Mazzarri, le cose non sembrano siano migliorate, anzi, numeri alla mano, si è fatto anche peggio.

Fuori anche dalla Coppa Italia, agli ottavi sotto i colpi, del Frosinone, in casa, e varie sconfitte interne ed esterne anche in campionato, ultima quella di Roma, contro i giallorossi. Anche il comportamento di Osimhen che si è fatto espellere, per un fallo da dietro, evitabilissimo, dopo che era stato già ammonito, fa molto riflettere, se teniamo conto che a breve c'è la Coppa d'Africa ed il nigeriano già è partito per quella destinazione. A pensare male si fa peccato, ma molto spesso si indovina. E ci fa capire come i giocatori del Napoli, siano poco attaccati alla maglia azzurra, alla quale un po' di rispetto deve sempre essere dato. E rispetto, ci vuole anche per il tifoso.

I giocatori azzurri, la maggior parte stranieri si stanno comportando da mercenari, perdendo gare, che potrebbero vincere perché non ci mettono l'entusiasmo dello scorso anno. Elmas è andato via (Lipsia) Zielinski lo seguirà a ruota e si dice che sia già dell'Inter. Spero che vada li subito e non aspetti giugno. Politano (espulso anch'egli contro la Roma) ha avuto una seria proposta dall'Arabia. Come giocatori da acquistare si aspetta l'ultima risposta dalla Salernitana per Mazzocchi, se non ci sarà modo di trovare una quadra chiuderanno per Faraoni. Zanoli aspetta solo il via libera, che dovrebbe avvenire dopo la gara col Monza, per andare in prestito al Genoa.

Per il centrocampo, è molto probabile che gli innesti saranno due, visto che numericamente si deve sostituire Elmas ma non dimentichiamoci che Gaetano può andare in prestito, Anguissa può andare in Coppa d'Africa e Demme è in bilico. Hojbjerg del Tottenham? C'è la Juventus in pole position, anche se la partita è aperta pure col Napoli. Bisogna capire chi ha voglia di spendere 25 milioni o prestito con obbligo di riscatto. Al Napoli piace anche Soumarè, come Konè del Borussia Monchengladbach, insomma tanti con la caratteristica del mediano. Samardzic, invece, sarà l'erede di Elmas, anche perché è meglio del mediano di sostanza visto che Cajuste ha deluso in quella posizione al posto di Zielinski.