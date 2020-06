Non deve essere piaciuto a Conte il riassunto che ieri è stato dato dell'incontro tra Governo e Confindustria e per questo, via social, oggi il premier ha sentito il bisogno di precisare...

"Sostegno e costante attenzione al mondo delle imprese e dell’industria, interventi per assicurare maggiore produttività al Paese. Ne abbiamo parlato ieri con tanti imprenditori, con le associazioni di categoria di molti settori tra i quali manifattura, edilizia, automotive, logistica, trasporti. Un incontro molto franco e costruttivo. Per il rilancio del Paese serve lo sforzo e il contributo di tutti. Il Governo c’è".



A Villa Pamphilj, giovedì il premier ha avuto colloqui con i rappresentanti del mondo dell'Agricoltura, della filiera alimentare, del turismo, del mondo dello spettacolo e dei media.

Ma il presidente del Consiglio, oggi era impegnato anche al Quirinale dove, insieme ad alcuni suoi ministri, ha avuto un incontro con il capo dello Stato in vista del Consiglio Europeo di venerdì.

Una riunione, quella che domani si svolgerà ancora in videoconferenza, che sarà utile per capire se, come e quando, in concreto, il recovery fund sarà sbloccato... una riunione sicuramente non decisiva, ma neppure tanto ininfluente.