Green Economy e sostenibilità sono già il presente, perché applicati quotidianamente in molti ambiti industriali.

All’interno del panorama dentale, col suo trentennio di storia, fresissima® si è già da tempo distinta come brand d’eccellenza per qualità e innovazione tutta made in Italy (il Gruppo Dam, titolare del marchio, è l’unico vero produttore italiano di frese nel settore dentale). Ad aggiungersi a questo tratto distintivo è l’adesione di fresissima® alla moderna e importante tendenza a ottimizzare le risorse produttive e che vede nell’Economia Circolare la sua più concreta applicazione, seguendo in modo pianificato l’intero ciclo di vita del prodotto, dalla sua creazione al fine vita di quest’ultimo una volta consumato.

Gli impianti produttivi del Gruppo Dam, infatti, sono nativamente interconnessi e completamente gestiti attraverso tecnologie adeguate all’Industria 4.0. Vale a dire che i dati elaborati dai macchinari di produzione vengono acquisiti in tempo reale e sfruttati per programmare la manutenzione in maniera predittiva, ottenendo così una notevole ottimizzazione delle risorse.

Inoltre vengono impiegate tecnologie IoT (Internet of Things) per monitorare di continuo lo stato di funzionamento degli impianti e limitarne i consumi quando momentaneamente non attivi durante il ciclo produttivo, ottenendo un ragguardevole risparmio energetico.

Di più recente introduzione è l’ultima novità fresissima® che riguarda il fine ciclo di vita dei prodotti che, grazie a un innovativo programma di recupero/riciclo dei materiali non più utilizzati dai clienti, vengono raccolti e, una volta disaggregati a livello molecolare e riportati allo stato puro, sono reimmessi nel ciclo di produzione della materia prima per realizzare nuovi strumenti da taglio.

Perché fresissima® è da sempre innovazione, oggi anche "green".

Info: www.gruppodam.it