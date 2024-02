Niccolò Trinelli si è laureato 2 volte campione del mondo in quel di Abu Dhabi FLC 7, arrivando terzo sul podio. Gli bastava come minimo proprio il terzo gradino del podio per diventare campione.

Al via è stato protagonista di un contatto con il compagno di squadra Ciavarella, che ha allungato troppo la frenata, andando a toccare il pilota 21, che per fortuna ha tenuto l’auto e i 2 hanno proseguito la gara senza danni.

Niccolò si candida cosi ufficialmente al secondo posto della classifica piloti al livello di statistiche e risultati, nonostante 2 campionati disputati in meno, questo a dimostrazione di quanto sia fenomenale il pilota targato 21 Materano.

Fabio Verdi lo ha elogiato dopo la vittoria del suo secondo titolo iridato.

Ecco le sue parole:

"Niccolò è stato davvero costante durante il campionato intero, e questo alla fine lo ha premiato. Io ho dato tutto e ho fatto quello che dovevo fare, ovvero vincere. Complimenti a Niccolò, lo ha meritato ampiamente, gli mando un abbraccio da parte mia".