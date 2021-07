Per l'Italia due finali nello stesso giorno, nella stessa nazione, nella stessa città. Domenica prossima, per lo sport italiano, potrebbe diventare una data storica, oppure, la beffa del secolo.

A Londra, alle 15 di domenica Matteo Berrettini, tennista romano tifoso della Fiorentina (!), scenderà in campo sul centrale di Wimbledon per cercare di vincere il titolo di uno dei tornei di tennis più prestigiosi al mondo, forse il più prestigioso. È la prima volta che accade che un italiano arrivi in finale. 60 anni fa solo Nicola Pietrangeli era riuscito ad approdare alle semifinali, traguardo raggiunto e superato oggi da Berrettini.

L'altra finale si disputerà qualche ora più tardi alle21 a Wembley, circa una quindicina di chilometri più a nord in linea d'aria, dove la nazionale italiana di calcio sfiderà l'Inghilterra per il titolo di campione d'Europa.

Due eventi che vedono l'Italia protagonista, e su cui nessuno avrebbe mai giurato ... prima del loro svolgimento. L'Italia del calcio ha meritato la finale, e anche Matteo Berrettini ha strameritato di arrivare fin lì.

"I never dreamed about this because it was too much"



You're a #Wimbledon finalist, @MattBerrettini - soak it up 😊 pic.twitter.com/SQ9kad2WDN — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2021

Nell'incontro odierno il tennista romano si è imposto 3-1 sul polacco Hurkacz, soffrendo solo nel terzo set, lasciato all'avversario per 6-7 al tie break, mentre gli altri se li è aggiudicati per 6-3, 6-0, 6-4, grazie anche ai 22 ace messi a segno!

Non un caso se meno di tre settimane fa Berrettini si era aggiudicato il Queen's, altro torneo sull'erba che si disputa in preparazione di Wimbledon. La sua battuta, su una superficie veloce come l'erba, è devastante e aggiunge così punti su punti a quelli conquistati anche grazie al suo diritto.

Domenica sfiderà il vincitore dell'altra semifinale che vede il numero uno al mondo, il serbo Novak Djokovic faticare contro il canadese Denis Shapovalov, attualmente n. 12 al mondo.

Comunque vadano a finire entrambe le finali, per l'Italia sarà comunque una festa... ma se sia Berrettini che la nazionale riusciranno a vincere, la festa sarà sicuramente più bella.





Aggiornamento.

Novak Djokovic vince contro Denis Shapovalov per 7-6, 7-5, 7-5 e approda così alla 7ª finale di Wimbledon, dove ha finora conquistato ben 6 titoli!



Crediti immagine: twitter.com/Wimbledon/status/1413519393070452743