I Simpson e I Griffin Stop ai doppiatori bianchi dei personaggi di colore. Svolta epocale per le due più importanti serie animate della televisione I Simpson e I Griffin (Negli Stati Uniti ‘Family Guy’).

Gli attori bianchi non doppieranno più i personaggi di colore o di altre etnie. Notizia riportata dal New York Post che riprende una decisione della casa di produzione delle due serie, la Fox.

“Nel futuro nei Simpsons non ci saranno più attori bianchi che daranno la voce a protagonisti non bianchi”.

Questa nuova politica della Fox, oltre al movimento anti razzista è dovuta alla decisione di molti attori doppiatori bianchi come Hank Azaria (Doppia il personaggio di Apu nei I Simpsons), Jenny Slate, Kristen Bell e Mike Henry (Doppia il personaggio di Cleveland ne I Griffi e in The Cleveland Brown Show) hanno annunciato la loro decisione di smettere di doppiare i personaggi non bianchi per rispetto alle varie comunità.

Vedremo se questa nuova politica nel doppiaggio sarà seguita da altre case di produzioni. E in Italia?