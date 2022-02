Per consentire interventi di bitumazione sulla via Botteghelle, Fiumarella, San Marco e San Leone II Papa, il comando di Polizia locale ha disposto, con propria ordinanza, delle modifiche alla viabilità nei giorni 23, 24 e 25 febbraio.

Nello specifico è istituito dalle ore 7:00 alle 18:00 il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati e contestuale senso unico alternato, regolamentato con semaforo nella via Botteghelle dal civico 105 al civico 38, in via Fiumarella dal civico 52 al n. 32 e in via San Marco dal civico 131 fino alla intersezione con via Garrisi; inoltre divieto di sosta con rimozione forzata, sempre dalle 7:00 alle 18:00 nei giorni 24 e 25 febbraio nella via San Leone II Papa, dall’intersezione con via Fiumarella al civico 1.