Variegato - Varietà di suoni e parole. Teatro Cyrano, dal 10 al 13 maggio 2018

Le Capinere

in

Variegato

“Varietà di suoni e parole”

di Maria Letizia Beneduce

regia Pietro Giorgetti

Consulenza e direzione musicale M° Marco Somadossi

Violino, mandolino, voce narrante e autrice del progetto Maria Letizia Beneduce

fisarmonica, percussione e voce Fabiola Battaglini

voce Sara Cresta

Teatro Cyrano

Via di Santa Maria Mediatrice 22



Dal 10 al 13 maggio

Varietà di suoni e di parole: lo spettacolo intitolato “Variegato” e proposto dal trio “Le Capinere”, è una innovativa formula di “concerto rappresentato”. Esso infatti si colloca a metà tra l’idea tradizionale di concerto e quella di rappresentazione teatrale, senza essere altresì confusa, con quella del Varietà tradizionale.

Variegato per l’appunto, è uno spettacolo nuovo, diverso, che presenta una ricchissima varietà di colori, scene, musiche, luoghi e stati d’animo in non più di 60 minuti e interpretato magistralmente dalle sue tre protagoniste le quali, provenendo dal professionismo, ne hanno curato personalmente gli arrangiamenti musicali.

Ambientato all’interno degli anni ’30 e ’40, questo spettacolo, ripercorre attraverso l’escamotage scenica della sua protagonista iniziale, Mariù, alcune delle canzoni più significative di quell’ epoca, non raccontando semplicemente una storia ma, ponendo il pubblico al centro della scena attraverso una riflessione intima e corale sul significato e la collocazione dell’Amore, tema intramontabile nonostante il tempo a cui appartiene.

Ritmi e sonorità romantiche perciò, si alterneranno a toni umoristici, forti e travolgenti che saranno sottolineati da cambi di scena velocissimi, minimalisti ma determinanti per le caratteristiche dello spettacolo stesso. Sapranno coinvolgere e trasportare il pubblico di tutte le età, in un viaggio “Variegato”, ricco di emozioni e di simpatia, grazie alle grandi doti artistiche che evidenziano le qualità istrioniche e specifiche delle tre Capinere in scena.





Orari spettacoli:

giovedì, venerdì e sabato ore 21.00

domenica ore 18.00