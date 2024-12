“Nell’ultimo anno abbiamo centrato anticipatamente gli obiettivi di crescita del piano triennale”: Banca Generali accelera nei primi nove mesi e anticipa gli obiettivi registrando numeri record, il CEO Gian Maria Mossa sottolinea il valore del modello.



L’anno d’oro di Banca Generali e la vision di Gian Maria Mossa



È un anno da incorniciare per Banca Generali che, come ha sottolineato anche l’AD Gian Maria Mossa nelle scorse settimane, si avvia “verso il miglior esercizio della nostra storia in termini finanziari, di portafoglio clienti e numero di banker”. Lo ha sottolineato anche nelle scorse settimane quando Banca Generali ha presentato i risultati dei primi nove mesi che si sono chiusi con un utile netto consolidato di 338,6 milioni di euro, in crescita del 33% rispetto allo scorso anno, e numeri record anche per quanto riguarda le masse gestite e amministrate per conto dei clienti: 101 miliardi, il massimo storico (13,8% a/a, +8,8% da inizio anno). Numeri realizzati in un contesto favorevole per i mercati finanziari azionari e obbligazionari che Banca Generali, su impulso dell’AD Gian Maria Mossa, ha saputo cogliere al meglio, forte di un modello di Wealth Management flessibile e diversificato.



Gian Maria Mossa: riconoscimenti al CEO e a Banca Generali

Ma non sono solo i risultati record che l’Istituto guidato da Gian Maria Mossa sta registrando nell’arco dell’anno a dare evidenza del momento d’oro che vive Banca Generali. Lo dicono anche i diversi riconoscimenti che sono stati conferiti all’Istituto e al CEO in queste settimane. Basti pensare al prestigioso titolo di "Best Private Bank in Italy" per il 2024, assegnato dalla giuria internazionale dei Global Private Banking Awards che organizza il “Financial Times”. La giuria internazionale ha evidenziato la leadership di Banca Generali nei servizi di investimento e la capacità di distinguersi “per la sua innovazione continua nel wealth management, nei servizi alle imprese e nel suo ruolo di riferimento per imprenditori e professionisti italiani”. Il CEO Gian Maria Mossa per ben due volte in questi mesi è stato insignito del titolo di “CEO dell’anno”: a maggio dalla giuria de “Le Fonti Awards” e lo scorso 14 novembre nell’ambito dei Private Banking Awards, l’evento promosso e organizzato dal mensile “Private” per premiare i migliori professionisti e le società che hanno saputo distinguersi nell’arco dell’anno. “Nell’ultimo anno abbiamo centrato anticipatamente gli obiettivi di crescita del piano triennale. La forza dei nostri consulenti al vertice del settore per professionalità e sviluppo e l’apprezzamento che ci arriva dalla clientela e dagli imprenditori ci fanno guardare con grande fiducia ai prossimi mesi”, aveva commentato il CEO in merito.