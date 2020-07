Jessica Salmeri nasce a Messina il 30/04/1991.

Grazie a sua madre, impara a leggere e scrivere già all’età di quattro anni, e da allora non ha più smesso di farlo.

Marsala Yende, scrittore e musicista ormai in declino, vive da anni sepolto in casa, intrappolato nel ricordo della sua defunta moglie Judith Wills.

Una mattina, si alza e desidera di poter rivivere tutti i bei momenti trascorsi insieme a lei. Qualcosa lo spinge a mettere il naso fuori casa, e si ritrova alla fermata del tram, su cui un misterioso bambino albino di nome Sid lo costringe a salire.

Marshal si ritroverà catapultato nel passato, avendo la possibilità di rivivere il primo incontro con sua moglie. Da quel momento in poi, viaggerà avanti e indietro nel tempo grazie al tram, rivivendo la sua giovinezza, ambientata negli anni ‘50.

A causa del suo egoismo e della presunzione di voler cambiare il passato, Marshal commetterà molteplici errori, di cui uno estremamente fatale che lo porterà ad essere punito: non potrà più interferire con la sua storia, gli sarà permesso solo assistervi come se stesse guardando un film. Osservando la sua stessa vita dall’esterno, Marshal avrà una terribile rivelazione che cambierà tutta la sua esistenza per sempre.



