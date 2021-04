In occasione della Giornata mondiale della Terra, giovedì 22 aprile 2021, arriva in prima visione in streaming su Nexo+ Microcosmo-Grande Meraviglia, diretto da Pascal Moret e Julien Guiol.

Un documentario sul potere invisibile della natura, la sua bellezza (anche nel minuscolo), la sua intelligenza. Perché solo partendo dal piccolo si può costruire un mondo più sostenibile.

La natura è una fonte inesauribile di conoscenza. Dopo 3 miliardi di anni di evoluzione, ha creato meccanismi incredibili su scala microscopica. Sono questi meccanismi che consentono alle piante e agli animali che ci circondano di proteggersi, svilupparsi e far fronte agli attacchi di fuoco, aria, suolo e acqua.

Questo “Microcosmo” sfida la nostra immaginazione con la sua bellezza e intelligenza. Oggi, alcuni scienziati sono finalmente riusciti a svelarne i misteri grazie alla fotonica. Proprio con loro partiamo, grazie al documentario di Pascal Moret e Julien Guiol, alla ricerca delle microstrutture che rendono così geniali le piante e gli animali che ci circondano per scoprire le soluzioni originali che la natura ha privilegiato per il suo sviluppo e la sua sopravvivenza.

Questa conoscenza è preziosa per tutti noi e lo sarà ancora di più per affrontare le sfide climatiche e ambientali che ci minacciano. Le soluzioni adottate dalla natura per rispondere ai suoi problemi non sono infatti così lontane da quelle che ci vengono attualmente poste. È tempo di lasciarsi ispirare dal mircocosmo per costruire un mondo più sostenibile ed ecologico.

La piattaforma in streaming di Nexo+ è un progetto Nexo Digital sostenuto dai media partner Radio DEEJAY, Radio Capital, Rockol.it, Classic Voice, Danza&Danza, ARTE.it





MICROCOSMO

di Pascal Moret e Julien Guiol

Consulenti Scientifici:

Serge Berthier e Bernd Schollhorn

Université de Paris – Institut des NanoSciences et Laboratoire d’Electrochimie

Altri scienziati coinvolti:

Gauthier Chapelle, Gérard Largier, Aurélie De Seyne, Gilles Pothier, Beverley Glover, Silvia Vignolini e David Garcia

Fotografia: Maurizio Tiella e Julien Guiol

Suono e Mixaggio: Gérald Ladoul – Animazioni: Guillaume Rouvroy

Voce Narrante Originale: Cristelle Ledroit - Musica: Edgar Noon

Montaggio: Pascal Moret et Julien Guiol

Produzione: Eric Ellena, Pascal Moret et Ian Ayres

Una produzione French Connection Films e La Belle Société Production

in coproduzione con Ushuaia TV et viàOccitanie con il sostegno di CNC

Distribuzione internazionale: Arte Distribution



_©Angelo Antonio Messina