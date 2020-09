Lucrezia Comanducci è la stupenda corteggiatrice di Uomini e donne di Maria de Filippi. A dire la verità non si è ancora capito di chi sia corteggiatrice, in quanto in teoria farebbe parte del trono Classico, però è stata anche notata dal trono Over.

Per la precisione Lucrezia Comanducci sarebbe arrivata per il trono Classico ossia per il tronista di Uomini e donne Gianluca de Matteis.

Ma la ragazza è stata notata dal corteggiatore Armando Incarnato e vedremo in questa settimana che proprio il tronsita sembra aver deciso di "lasciargliela".

Ma chi è Lucrezia Comanducci?

Si tratta di una stupenda ragazza di 25 anni, nata nel 1995 a Roma. La ragazza risiede tuttora nella capitale. Di lavoro si occupa di prodotti di bellezza... di lusso. Purtroppo non abbiamo molte altre informazioni... infatti la ragazza è veramente molto timida. Ma ovviamente ora che si trova a Uomini e donne dovrà mettere in luce il suo vero carattere. E sopratutto dovrà schierarsi per comprendere quali dei due uomini corteggiare. Insomma sarà da scoprirla...