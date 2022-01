Il 26 gennaio 2022 , la Rappresentante OSCE che vigila sulla libertà dei media, Teresa Ribeiro, ha presentato il Manuale SAIFE, una pubblicazione che pone l'accento sull'impatto dell'intelligenza artificiale sulla libertà di espressione.

Il Rappresentante OSCE per la libertà dei media si occupa di tenere sotto osservazione tutto quanto concerne i media nei 57 Stati partecipanti all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa ed è pronta a lanciare un allarme tempestivo ogni qualvolta siano accertate violazioni della libertà di espressione e della libertà dei media, promuovendo in tal modo il pieno rispetto degli impegni dell'OSCE in materia di libertà dei media. "Il modo in cui le informazioni online vengono curate e moderate ha un impatto diretto e rilevante sulla pace globale, sulla stabilità e sulla sicurezza globale", ha affermato Ribeiro. "Il 25° anniversario del mandato del Rappresentante OSCE per la libertà dei media, che si celebrerà quest'anno, rappresenta un momento importante per affrontare le sfide alla libertà di espressione derivanti anche dall'uso delle tecnologie digitali, compresa l'automazione e l'intelligenza artificiale (AI)."

Il SAIFE Policy Manual rappresenta il culmine di due anni di ricerca e di numerosi workshop di esperti, e riunisce le conoscenze e le competenze di oltre 120 tra i più rinomati studiosi e professionisti nel campo della libertà di espressione, della libertà dei media, della tecnologia e della sicurezza.

La pubblicazione fornisce agli Stati membri una guida politica completa per garantire che gli spazi di informazione online siano conformi agli standard internazionali sui diritti umani e realizzino i principi chiave di trasparenza, responsabilità e controllo pubblico.

Il Manuale delle politiche SAIFE, che è il risultato di un partenariato di successo tra l'OSCE e l'organizzazione per i diritti digitali Access Now, fornisce raccomandazioni tecniche, attuabili e incentrate sui diritti umani e sulla salvaguardia della libertà di parola mentre si utilizza l'Intelligenza Artificiale nella governance dei contenuti. In particolare, il manuale si concentra sull'uso dell'IA nella moderazione dei contenuti per rilevare e valutare (a) i contenuti illegali online, comprese le minacce alla sicurezza come i contenuti estremisti e terroristici, e (b) i contenuti potenzialmente dannosi ma legali, con un'attenzione specifica all’ incitamento all'odio all'online e ai pregiudizi discriminatori degli algoritmi. Il manuale si concentra anche sull'IA progettata e implementata per la cura e la personalizzazione dei contenuti online e sul suo impatto sul pluralismo dei media, nonché sul suo nesso con la pubblicità basata sulla sorveglianza.

Il Manuale della politica SAIFE può essere trovato qui: https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/510332