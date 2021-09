A seguito delle risultanze del Comitato Centrale, massimo organo del MSFT, svoltosi in presenza a Roma in data 12/09/2021, il segretario nazionale Attilio Carelli è stato messo in mora perché non si è presentato né tantomeno ha presentato il bilancio consuntivo del 2020; secondo le Leggi vigenti. Ricordiamo che la convocazione del C.C era stata concordata e sottoscritta dal sig. Carelli in data 13/07/2021. Per quanto sopra è stata nominata dal C.C. la Segreteria Congressuale e fissato a breve il Congresso Nazionale che eleggerà il nuovo Segretario Nazionale.

F.to Comitato Centrale MSFT