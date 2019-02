Due chiacchiere con l'attrice Ornella Giusto, su Rai 1 nel daily "Il paradiso delle signore"

Abbiamo incontrato Ornella Giusto, attrice italiana nel cast della soap di Rai1, " IL PARADISO DELLE SIGNORE".

Ornella, come ti sei approcciata al personaggio di Rosalia Caffarelli nella serie Il paradiso delle signore ?

In maniera graduale , per me è importante leggere attentamente ogni parola , cercare di capire sia le battute del personaggio che sto interpretando ma anche quelle del mio interlocutore , L 'ambiente dove mi trovo, chi è Rosalia , cercare di entrare nella mentalità di quel tempo soprattutto per una donna che viene dal sud e L ' educazione ricevuta e la mentalità anche di allora e lo stato d animo di un tempo, soprattutto per una donna come Rosalia che viene dal sud e si trasferisce a Milano e cerca di ambientarsi in una città del Nord.



Ti piace ?

Rosalia ha una mentalità anzi emancipata aperta , con la voglia di conoscere respirare sentirsi se stessa e poter essere libera di relazionarsi in un mondo più libero con una mentalità più aperta e per una donna che come Rosalia che fa la sarta cercando di ambientarsi il più possibile mantenendo comunque i suoi forti valori , mi piace perché é una donna sicuramente forte determinata e molto saggia . Una donna che viene da un matrimonio combinato come accadeva allora, una donna che rimane molto spesso sola perché il marito spesso viaggia sicuramente è una donna molto forte Rosalia . Per me non è stato tanto difficile comunque entrare nel personaggio di Rosalia perché in me c è comunque un vissuto importante che mi ha permesso oggi di essere ciò che sono mantenendo sempre saggezza valori rispetto . E la mia sensibilità e la mia emotività mi permettono di accarezzare e rispettare il personaggio che sto Interpretando cercando di emozionare e farlo arrivare a chi lo guarda .



Cosa ti sta dando questo personaggio in una serie già molto seguita ?

Mi sta dando la possibilità di crescere sempre più e di esprimermi maggiormente artisticamente, mi permette di fare ancor di più esperienza e per me questo è molto importante . È un viaggio emotivo continuo ..dare emozioni donarsi al pubblico penso sia bellissimo .



Quali sono i tuoi sogni da realizzare come attrice ?

Poter continuare a fare sempre bene il mio lavoro con serietà impegno e determinazione.



Tre aggettivi per descriverti ?

Umile, paziente, caparbia.



Come trascorri il tuo tempo libero?

Mi piace immergermi nella natura, faccio sport perché mi aiuta a tenermi in forma non solo fisicamente. Leggo, scrivo faccio tutto ciò che mi dà benessere.



Tornerai a Teatro con lo spettacolo Lapilli Verghiani. Di cosa si tratta?

Ho deciso di intitolare questo spettacolo "Lapilli Verghiani" proprio per dare agli spettatori un’immagine scoppiettante di ricordi e di passione» afferma Ornella Giusto, regista e attrice di quest’opera che restituisce il ritratto di «un uomo di grandi sentimenti e galantuomo» quale Verga.

In particolare lo spettacolo vede in scena alcune lettere di Verga innamorato e testi tratti dalle sue opere più famose, rappresentative del tema dell'amore. Vi si può cogliere l'opposizione tra amore "popolano" e amore "borghese", tra "lupa" e femme fatale, tra l'ambiente della campagna siciliana e quello delle grandi città del Nord Italia.

I brani appartengono sia a romanzi sia a novelle e mostrano la profonda conoscenza dell'animo e delle passioni femminili da parte dello scrittore.

Non si tratta soltanto di una lettura, ma di un allestimento completo che prevede accompagnamento musicale (con musiche di Ezio Noto e Giuseppe Romeo), canto e danza. Gli attori in scena interpreteranno vari ruoli, facendo rivivere i personaggi del Verga: in particolare Ornella Giusto, oltre che alla lettura recitata di alcune lettere dello scrittore catanese, si dedicherà a impersonare alcuni dei più noti volti verghiani come Santuzza e Lola di Cavalleria Rusticana, la Lupa, la Capinera, Eva.

Una caratteristica dell’opera è la breve durata: la regista ha optato per un excursus rapido e intenso su Verga perché preferisce «lasciare lo spettatore con un piccolo languorino piuttosto che rischiare di annoiarlo con uno spettacolo lungo e pesante». L’obiettivo è «andare incontro alle esigenze del pubblico e dargli ciò che realmente desidera, ovvero emozionarsi».