La Nasa ha scoperto un pianeta potenzialmente abitabile, si chiama TOI 700 d e dista solo 100 anni luce dalla Terra.

La scoperta è stata effettuata grazie a Tess, sonda della Nasa, lanciata nel 2018 e specializzata nell’individuare i pianeti misurando la diminuzione della luminosità di una stella causata dal loro orbitare.

Nel team di ricerca per analizzare i dati raccolti da Tess anche due italiani: Giovanni Covone, astrofisico dell’università Federico II di Napoli e associato dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), e Luca Cacciapuoti, 22enne di Pozzuoli, studente magistrale di Fisica sempre della Federico II.

La scoperta è stata confermata dall'Harvard-Smithsonian, tramite le osservazioni del telescopio Spitzer, mentre il suo annuncio è stato dato a Honolulu, nel convegno della Società Astronomica Americana.

Il pianeta, insieme ad altri due, ruota intorno alla stella TOI 700, una nana rossa la cui massa è circa la metà di quella del Sole. Dei tre pianeti il più interessante è per l'appunto TOI 700 d, che ha una massa del 20% maggiore di quella della Terra, ha un anno lungo 37 giorni e ha temperature miti in superficie, ricevendo dalla sua stella quasi il 90% dell’energia, come quella che la Terra riceve dal Sole.