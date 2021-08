Ermetris è orgogliosa di presentare Zyklop - Automatic Passenger Counter, il suo nuovo prodotto per il conteggio automatico dei passeggeri.

Ermetris produce dispositivi specifici come Sensori, dispositivi audio e display, la nostra esperienza è focalizzata sulla creazione e sviluppo di prodotti per il trasporto pubblico. Ermetris ha oltre 10 anni di esperienza nel settore dei sistemi informativi per i passeggeri e delle soluzioni di comunicazione al pubblico e collaboriamo con i principali costruttori a livello mondiale.

Zyklop è un dispositivo elettronico per il monitoraggio del passaggio delle persone da un punto di accesso, in entrata ed in uscita, dotato di intelligenza artificiale.

Le persone in transito, all'interno del campo di azione, attraverso algoritmi di tracciamento, vengono identificati come vettori, questi vettori contribuiscono alla quantificazione del flusso totale di persone che attraversano la scena in entrambe le direzioni.

Zyklop è composto da due parti hardware, un'unità processore APC (automatic passenger counter) e un'unità VDU (video detection unit). Il sistema è inoltre dotato di un software con interfaccia utente WiFi attraverso il quale è possibile configurare i parametri del dispositivo e accedere alle principali informazioni del dispositivo.

Zyklop si integra perfettamente nella strumentazione di bordo del mezzo di trasporto da cui può ricevere ed inviare comandi e informazioni specifici e si propone come una soluzione completa ad alta affidabilità grazie all'elevata qualità dei componenti.

Ermetris produce inoltre Efesto Termoscanner, creato per rispondere alle crescenti esigenze incontrate in numerose applicazioni per l’analisi termica.

Questo dispositivo è adatto per applicazioni di sicurezza dove è prevista la misurazione della temperatura.

Il sensore ad infrarossi Efesto permette la rilevazione, senza contatto, della temperatura corporea, consentendo di ottimizzare la gestione degli ingressi e rendere più sicure le aree di accesso.

La sua temperatura di operatività ha un intervallo da -40°C a 85°C e può misurare la temperatura di oggetti e persone da -40°C a 300°C, mantenendo alti livelli di precisione su tutta la scala di misura.

A differenza delle alternative come il microbolometro, il sensore non richiede frequenti ricalibrazioni, garantendo così un monitoraggio continuo e riducendo i costi del sistema.

Efesto Termoscanner può essere installato, ad esempio, all’ingresso dell’azienda, di un negozio e sui mezzi pubblici. È possibile impostare una soglia di avviso in caso di temperatura elevata.

Quando il sistema rileva che la temperatura della persona in transito supera la soglia impostata, emette un allarme acustico e visivo, sarà quindi possibile negarle l’ingresso.

Il dispositivo, grazie alle sue ridotte dimensioni, permette un’installazione facile e veloce anche in spazi ridotti e funziona bene anche in ambienti poco illuminati.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.automatic-passenger-counter.com dove è disponibile la scheda tecnica del prodotto.