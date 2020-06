Sono 296 i nuovi casi Covid al 24 giugno, con il totale delle persone che hanno contratto il virus che adesso è di 239.706.



Il numero totale dei positivi è di 18.303, di cui quasi 12mila nella sola Lombardia.

Tra i positivi, 103 sono in cura presso le terapie intensiva, 1.515 sono ricoverati con sintomi e 16.685 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 186.725.

Oggi i morti sono 34 e portano il totale dei decessi a 34.678.



Oltre al focolaio nella sede di Bologna del corriere BRT, oggi è da segnalare anche quanto accaduto in Campania dove, come ha riferito lo stesso presidente De Luca, questa mattina oltre cinquanta cittadini domiciliati nei Palazzi Cirio a Mondragone (Caserta), stranieri e non, uscendo dalle rispettive abitazioni hanno violato il cordone sanitario loro imposto da un'ordinanza regionale a causa di un focolaio Covid.

A seguito di ciò De Luca ha chiesto alla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, l'invio urgente di un centinaio di uomini delle forze dell’ordine per garantire il controllo del territorio. Il ministro ha risposto annunciando l'arrivo di un contingente dell’esercito.