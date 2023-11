"Ho corso per arrivare in tempo. Perché Chiara mi aspettava con questo cuore in mano. Il regalo più bello di quest’anno. E con lei genitori, docenti, rappresentati delle istituzioni civili e religiose. Tanti cittadini per la Festa dell’Albero in un Parco straordinariamente importante perché sottratto al degrado e restituito alla città. Così come grazie alla Preside Eugenia Carfora l’Istituto Agrario Morano è diventato simbolo di legalità ed efficienza ma soprattutto culla del cambiamento. Lo Stato c’è e fa il suo dovere per tutti ma soprattutto per i più giovani. Grazie piccola Chiara per arrivare in tempo da te sarei venuto anche a piedi".

Così il ministro della Coldiretti, e anche dell'Agricoltura oltre che della sovranità alimentare e delle foreste, il (post) camerata Lollobrigida Francesco, in arte Lollo, ha commentato la performance di ieri che lo ha visto costretto persino a dirottare un Frecciarossa pur di non deludere la piccola Chiara.

Infatti, martedì 21 novembre 2023 il Frecciarossa 9519 diretto a Napoli, oltretutto in forte ritardo per un guasto sulla tratta, ha dovuto effettuare una fermata straordinaria nei pressi di Ciampino, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, per consentire a Lollo di salire al volo sulla sua auto blu che lo attendeva con il motore acceso per volare a Caivano, dove a ha inaugurato il nuovo parco urbano, e non deludere così la piccola Chiara.

Il tutto, in tempo per tornare poi a Roma per registrare il suo intervento alla trasmissione "Avanti Popolo", condotta da Nunzia De Girolamo.

Visto che la notizia, ormai in circolazione da ore, nn è stata smentita dall'interessato, è logico ritenere che sia vera.

Così le opposizioni...

Carlo Calenda di Azione: Non è una cosa accettabile. Dimostra una concezione sbagliata dell’uso del potere pubblico e mostra scarso senso della dignità rispetto al ruolo ricoperto. Che almeno si scusi.

Nicola Fratoianni di AVS: Leggo che ieri il ministro Lollobrigida ha pensato bene di usare il treno Frecciarossa su cui stava viaggiando come autista personale, facendolo fermare a piacimento alla fermata (non prevista) di Ciampino perché stava accumulando troppo ritardo e salire sull'auto blu per far prima. Ho pensato a milioni di pendolari, lavoratori e studenti, che ogni giorno ne passano di tutti i colori sui regionali e non possono nemmeno lamentarsi.

Presenterò una interrogazione al governo sull’arroganza da privilegiato di Lollobrigida. Forse il ministro pensa di essere una specie di Marchese del Grillo. “Io sono io e voi… fate ritardo”.

Matteo Renzi di... Matteo Renzi: Se il Ministro Lollobrigida ha davvero fermato un treno Alta Velocità in una stazione sul percorso Roma Napoli ed è sceso proseguendo poi in macchina siamo in presenza di un abuso di potere senza precedenti. I ministri possono usare i mezzi dello Stato ma non possono fermare i treni di tutti i cittadini. Se la notizia sarà confermata chiederemo in Aula le dimissioni di Lollobrigida.

Movimento 5 stelle:

Andrea Casu, Partito Democratico: Il ministro Lollobrigida non può trasformare i treni italiani nella sua auto blu. La fermata straordinaria imposta da Lollobrigida a Ciampino, come si apprende oggi dalla stampa, è un atto di un’arroganza ingiustificabile, uno schiaffo in faccia a tutti i cittadini e le cittadine che erano sul suo stesso treno, già in ritardo, e a tutte le persone che fronteggiano ogni giorno i disservizi causati dalla mancanza di finanziamenti nei trasporti da parte del governo Meloni di cui fa parte. Presenteremo immediatamente un’interrogazione in Parlamento per fare subito piena luce su questa brutta storia.



E la cognata, Giorgia Meloni, che ha detto in proposito? Ancora nulla. Oggi era impegnata a supportare il genocidio dei palestinesi a Gaza, purché avvenga sempre e comunque nel rispetto del diritto internazionale! Dopo questa battuta, oggi aveva esaurito il repertorio.