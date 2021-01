Obbedienza cieca pronta assoluta. Contrordine compagni! La frase di stamattina di Renzi "Approviamo questo benedetto Recovery, che sono in larga parte prestiti e vanno spesi per creare posti di lavoro, per dare soldi alla sanità..." è stata erroneamente pronunciata e pertanto va letta "Non approviamo questo maledetto Recovery..."

Per spiegare ciò che Italia Viva dice, a questo punto, è possibile farlo solo ricorrendo all'ironia di Guareschi con il suo Contrordine compagni che dal Candido faceva imbestialire iscritti e sostenitori del PCI.

Infatti, in mattinata Renzi aveva dato l'impressione di voler accettare i contenuti del Recovery Plan, nel pomeriggio... no!

E così dalle 14 parte la giaculatoria di Italia Viva ("Abbiamo la necessità di conoscere il Recovery Plan, perché non c'è ancora. Ad oggi abbiamo ricevuto solo una sintesi. Noi abbiamo bisogno di conoscere i contenuti") prima pronunciata dall'ex Rifondazione, ex SEL, ex PD... Gennaro Migliore, poi ripresa dalla ministra Bellanova, da Luigi Marattin che critica anche la politica economica del Governo, da Ettore Rosato, da Silvia Fregolent, da Roberto Giachetti e, naturalmente, da Matteo Renzi...







In ogni caso, martedì sera è previsto un Consiglio dei Ministri che dovrà occuparsi della questione. Probabilmente, per quell'appuntamento, Renzi potrebbe essersi chiarito le idee su cosa voglia fare. In alternativa, c'è sempre un contrordine a cui richiamarsi.