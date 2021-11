Il 19 Novembre ha organizzato la sfilata dal titolo “Fashion Gallery”; parliamo di Alberto Miceli, giovane stilista che, dal 2019, dopo qualche anno di esperienza in laboratori di confezione, dopo il liceo artistico e due anni in una scuola a Milano, ha abbandonato gli studi, per dedicarsi al suo vero amore, la moda, creando un suo marchio.

12 gli outfit Autunno Inverno 2021/2022, caratterizzati da colori vivaci e abbinati a nero, cachi con capi come mantelle, gonne, pantaloni… Capi eleganti e casual per tutti i giorni, felpe, shorts nelle varianti per donna e per uomo. La sua campagna, a tratti provocatoria, è un inno alla coesione, nel rispetto delle caratteristiche di ogni persona, della natura, degli animali e della Terra, la nostra casa, quella di tutti, senza distinzione di sesso, razza, religione, o società. La moda è un’impronta, che lascia un messaggio, come un tattoo sulla pelle, da mostrare e condividere, con tutti.

Questo progetto accompagnato dal suo, oramai, mentore nonché fotografo Alex Fiumara verte sull’inclusione. Da qui l’idea della campagna che si sviluppa sul gioco di parole, unendo logo e payoff, #IAM. “Io Sono”, “Io: Alberto Miceli”. Alberto Miceli vuole diventare una voce per la gente e celebrare ognuno di noi. Ognuno di noi è se stesso e può esperire se stesso anche attraverso Alberto Miceli.

Quali sono le caratteristiche del tuo brand?

“Il Monogram per far distinguere il marchio, simbolo di distinzione e impronta da lasciare nel mondo della moda, ma anche i tagli contemporanei ed eleganti che ben si adattano alla quotidianità. Zip ovunque, simbolo di apertura verso il mondo. Per quanto riguarda i tessuti, invece, spazio dal cotone, al nylon, dalla seta al raso. Scarpe basic, sneakers, stivali, anfibi e tacchi, per uno stile anche street con gusto!”