Le strategie che le aziende oggi mettono in campo sono sempre più complesse, e ovviamente sempre più digitali.

Molti sono i professionisti e gli esperti che si occupano principalmente della crescita aziendale, di tecniche per incrementare le vendite e i profitti, e infine dell'advertising in tutte le sue forme.

Le campagne di marketing si articolano su diversi fattori e verso direzioni differenti. Prima di impostare campagne di marketing efficaci è necessario stabilire il target al quale rivolgersi. Ci riferiamo a una o più categorie di persone distinte (età, sesso, interessi, area geografica ecc.) verso cui indirizziamo i nostri prodotti o servizi.

Buyer Personas indica il profilo di un cliente che rappresenta il nostro pubblico di riferimento. L'analisi di tutti i dati e informazioni a nostra disposizione ci darà la possibilità di delineare la personalità del cliente tipo.

Non basta focalizzarsi sul prodotto o servizio, ma anche sulla comunicazione e sulla forma di quest’ultima. Il modo come ci presentiamo è importante, come lo è un ufficio stampa, un ufficio relazioni con il pubblico, un ufficio reclami. Da questi settori, un'azienda può attingere informazioni utili.

Quali dati raccogliere in una strategia di Buyer personas?

Età, sesso, provenienza, stato civile;

Occupazione lavorativa, nucleo familiare e numero di figli;

Competenze, hobby, livello’d’istruzione;

Tratti caratteriali, paure, ansie, preoccupazioni, modi di pensare;

Valori, opinioni, pregiudizi, stile di vita;

Locali preferiti, tipo di vacanze, attività praticate;

Bisogni, motivazioni, priorità;

Obiettivi di vita, aspettative, sogni, desideri;

Problemi e limiti;

Criteri decisionali

Un altro concetto base è la Buyer journey, che tradotto letteralmente significa - viaggio del consumatore. Si tratta di tutti i passaggi che un cliente compie prima di decidere di acquistare.

L'altro tassello fondamentale di una strategia aziendale costruttiva, insieme al Buyer personas è l'indagine di mercato.

Come si conduce un'indagine di mercato?

Gli obiettivi che un'indagine di mercato si prefigge sono:

Chi sono i miei potenziali clienti?

Quali sono le loro abitudini?

Qual è la dimensione del mercato di riferimento?

Qual è il budget che il cliente tipo è disposto a spendere?

Chi sono i competitor principali? Come si comportano sul mercato, quali sono le debolezze e i punti di forza?

Quali sono i punti di forza e debolezza della nostra impresa?

Sulla base di questi elementi si può procedere con l'indagine di mercato.

Queste due strategie aziendali presumono entrambe la raccolta e la lavorazione, l'analisi di dati e informazioni importanti. Infatti, queste ultime serviranno una a descrivere un identikit del cliente tipo, mentre l'indagine di mercato a focalizzarsi più sul mercato in generale e sulla concorrenza.