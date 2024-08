Il cinema kirghiso, spesso nascosto dai riflettori internazionali, si prepara a brillare sulla scena mondiale. Il paese dell'Asia Centrale ha infatti selezionato il suo campione d'incassi nazionale Heaven is Beneath Mother's Feet come candidato agli Oscar2025 nella categoria Best International Film.

TRAMA: Con l'innocenza di un bambino di otto anni, un uomo intraprende un'odissea attraverso terre lontane per esaudire il desiderio più profondo di sua madre: un pellegrinaggio alla Mecca. Un viaggio che lo metterà alla prova e lo farà crescere oltre ogni aspettativa.

Lo scorso anno il Kirghizistan scelse This Is What I Remember (Esimde) di Aktan Arym Kubat, ma fu dichiarato dall’Academy non idoneo in quanto era stato distribuito prima del periodo di qualificazione.