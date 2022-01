Come la Premier League, anche la Serie A, che dovrebbe riprendere a giocare a partire da giovedì prossimo, per la Befana, sta registrando un numero significativo di contagi da coronavirus tra coloro che appartengono al cosiddetto "gruppo squadra".

Solo i giocatori, finora, sarebbero circa una quarantina con le sole Lazio, Milan, Roma e Udinese a non aver ancora registrato un contagio, mentre Bologna, Salernitana, Napoli e Juventus sono quelle tra le più colpite.

E vista la situazione, anche nel Paese, non è detto che nei prossimi giorni la situazione non possa peggiorare. Nella Juventus, ad esempio, ci sono 11 positivi nell'Under 23 e spesso quei giocatori entrano in contatto con quelli della prima squadra.

Inoltre, non bisogna dimenticare il ruolo delle Asl a cui spetta la decisione di vietare le trasferte nel caso nel caso ritengano che in un club vi sia un focolaio di infezione.

Per questi motivi inizia a circolare l'ipotesi che il prossimo turno di Serie A possa essere rimandato.