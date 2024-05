Il 30 maggio allo stadio comunale Santi Tiezzi di Cortona, in provincia di Arezzo, la musica dal vivo inizierà con Clara, autrice del successo sanremese «Diamanti grezzi», Clara canterà dal vivo i brani del suo album d’esordio «Primo».



A seguire toccherà ad Achille Lauro che porterà sul palco «Summer Fest. A Rave Before L’Iliade», lo spettacolo della durata di 90 minuti vedrà la partecipazione di Boss Doms.



Concluderà la serata Alfa che a Cortona metterà in scena una tappa del suo tour «Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato», un’ora e mezza di canzoni con l’autore del successo «Vai!» all’ultimo festival della canzone italiana.

Il costo di ingresso è di 30 euro, i biglietti sono acquistabili online (con maggiorazione per diritti di prevendita su Ticketone https://www.ticketone.it/artist/cortona-comics/ ), oppure recandosi a Cortona Sviluppo (via Guelfa 40 - Cortona) o contattando l’associazione Cautha che collabora alla promozione dell’evento.

L’organizzazione della manifestazione è a cura di Cortona Sviluppo con la collaborazione di Mengo Music Fest. All’interno dello stadio comunale Santi Tiezzi saranno presenti anche «truck drink & food» e spazi dedicati al ristoro.