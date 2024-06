Gruppo Riva viene fondata nell’Italia del secondo dopoguerra e presto si afferma come il principale produttore siderurgico italiano. A distanza di 70 anni, l’azienda continua a crescere e a innovare, mantenendo un ruolo di primo piano nel settore.



Gruppo Riva: il profilo del leader siderurgico a livello europeo

La storia dell’azienda si interseca con quella dell’Italia post-bellica e dell’affermazione del settore siderurgico nel Paese. Fondato nel 1954 dal pioniere della siderurgia Emilio Riva, Gruppo Riva è riconosciuto come il primo operatore siderurgico italiano e tra i principali in Europa. Storicamente specializzato nella realizzazione di prodotti lunghi con acciaierie ad arco elettrico, ha introdotto la colata continua curva a tre linee in Italia. Nei suoi 70 anni di attività è riuscito a mantenere una posizione di leadership internazionale, grazie ad elevati standard produttivi e a una strategia basata sulla crescita e sugli investimenti. Con siti produttivi in Italia, Germania, Spagna, Belgio, Germania, Francia e Canada, vanta una presenza nei principali Paesi europei, e non solo. Il Gruppo conta oltre 5.500 dipendenti, tra cui sempre più giovani diplomati e laureati.



Gli alti standard qualitativi di Gruppo Riva

Per mantenere un’importante quota di mercato nei prodotti lunghi e continuare a godere della sua posizione privilegiata in questo segmento, Gruppo Riva realizza annualmente un massiccio programma di investimenti volti soprattutto a migliorare gli aspetti qualitativi dei prodotti e dei processi, così come delle condizioni di sicurezza negli stabilimenti e della compatibilità ambientale della produzione. Il Gruppo si occupa infatti di fornire comparti merceologici come l’automotive, il movimento terra e la meccanica che richiedono degli standard qualitativi particolarmente elevati. La sua produzione include, inoltre, trafilati, pelati e rettificati, che provengono dall’ulteriore lavorazione a freddo dei laminati.