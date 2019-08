Le banalità di Conte

Il discorso di Giuseppe Conte, nella sua banalità e genericità è stato caratterizzato dalla inusuale brevità.

Unica forte sottolineatura, la dichiarazione di totale fedeltà alla Nato ed alla UE, prevedibile quanto servile inchino a chi muove i fili dei governi italiani dal '45 ad oggi.

Probabilmente la "coerenza" che Giuseppe ha avuto il coraggio di rivendicare alla propria condotta si riferiva alla non discontinuità di atteggiamento rispetto a quella dei nostri governanti dal diktat a stamattina.

Profondamente delusi dalla decisione del Presidente Mattarella, auguriamo a Giuseppe il più completo insuccesso.

Se come, ahíme probabile, la cupidigia e l'odio anti italiano dei dirigenti piddini, 5stelle e LEU uniti alla razzumaglia dei cani sciolti dei gruppi misti(SVP esclusa) porteranno alla formazione di un governicchio, noi saremo davanti ai palazzi del potere a fianco di tutti i Patrioti coraggiosi il giorno del suo insediamento a gridare tutto il nostro sdegno.

ALLE URNE SUBITO O TUTTI IN PIAZZA!

ATTILIO CARELLI

Segretario Nazionale MSFT