Sicilia Muslim Friendly, il programma per l'internazionalizzazione del Made in Sicily

SICILIA MUSLIM FRIENDLY è il programma network sull'internazionalizzazione della Sicilia, dedicato alla valorizzazione e promozione del Made in Sicily e rivolto ai paesi e mercati sul Mediterraneo e in particolare ai mercati Arabi e/o di credo islamico.



Il programma è aperto all'adesione e partecipazione delle pmi siciliane che, grazie l'intesa con l'ufficio internazionalizzazione Sicilia e il supporto di finanziamenti a fondo perduto (80%) concessi con il Po Fesr Sicilia, possono iscriversi al programma e parteciparci attraverso attività base e altre personalizzabili secondo le necessità delle aziende, intraprendendo il viaggio per l'internazionalizzazione verso il paese/mercato obiettivo.

Sicilia Muslim Friendly project è supportato da diversi enti nazionali e internazionali, tra cui l'ufficio Sprint Sicilia, alcune camere di commercio estere, rete diplomatica, l'ufficio di presidenza della comunità islamica Sicilia, tour operator internazionali ecc.

La mission è intercettare l'incoming turistico e allo stesso tempo prepararsi per l'outgoing e l'export, quindi essere pronti a questi mercati sempre più in crescita e con un giro di affari che ruoto intorno a 127 mld di dollari , che, per motivi culturali e religiosi hanno esigenze e necessità da tenere strettamente in considerazione.

Halal, in arabo significa lecito e con tale certificazione si attesta che i prodotti e/o servizi siano conformi alla dottrina islamica: trattasi di un certificazione di filiera e di prodotto. Muslim friendly, attesta invece che determinati servizi base siano preposti, presenti e offerti ai clienti Muslim.



Il programma Sicilia Muslim friendly prevede le seguenti attività base che verranno integrate da altre attività:



– formazione Muslim Friendly e per la certificazione halal;

– percorso per la certificazione halal e/o accreditamento Muslim frinedly;

– analisi, ricerca e partecipazione a fiere di settore;

– marketing internazionale - Registrazione marchio

– Inoltre l'azienda sarà affiancata da un TEM, temporary export manager che si assicurerà che la pianificazione e progetto vadano a buon fine;

– Etc.

Il programma, ha una durata massima di 16 mesi, in base alle necessità e alle richieste dell'azienda.



A chi è rivolto?

Hotel & Resort

Aziende food & beverage Ristoranti e Catering

Aziende abbigliamento e calzature

Chef e Pasticceri

operatori e addetti servizi turistici Shops, negozi, etc

Altre attività e/o servizi

info e iscrizione:

Mail: info@siciliamuslimfriendly.com

Facebook: Sicilia Muslim Friendly