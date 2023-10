Dopo il grande successo internazionale riscosso su testate come Elle, l’Officiel, Marie Claire, The Chicago Journal, San Francisco Post, New York Weekly, America e London Daily Post, solo per citarne alcuni, Melanie Francesca, definita artista visionaria che indaga tra gli enigmatici segreti della nostra esistenza, tra arte e libri, ha incantato anche la Milano Fashion Week.

Tantissime le interviste e le recensioni positive sui suoi libri, come “L’Angelo”, appena tradotto per i tipi di Europa Books in inglese: “c’è sempre lo sguardo della speranza, e sono contenta che l’angelo rappresenti questa luce. Grazie ancora per diffondere la luce”- ha dichiarato Melanie Francesca a Marie Claire. Sulle testate internazionali Melanie Francesca è stata definita una Barbie che è diventata autrice dello spirito, una bambola che ha conquistato il mondo con le sue accattivanti opere letterarie e artistiche. Ricordiamo infatti il THE BOX, istallazione artistica nata sotto il ministero culturale degli Emirati Arabi Uniti che narra una cosmologia biblica e rinascimentale nei suoi disegni dal tratto deciso, e i paralleli letterari che la critica ha fatto paragonandola a James Joyce e Hemingway (da parte di Nanda Pivano, Vittorio Sgarbi e Maria Rita Parsi, nonché di un entusiasta Stefano Zecchi).

E sembrava anche lei un angelo quando e intervenuta al Milano Fashion Luxury Trip, un Trionfo di Stile e Eleganza nel cuore della città, precisamente nel Quadrilatero della Moda.

L’evento era targato U&G di Ester Uggi, che ha voluto, accanto a sé, per questa speciale occasione, Melanie Francesca come guest star di questa giornata, che ha visto sfilare e in esposizione alcuni brand del lusso.

Melanie Francesca ha incantato tutti, sfoggiando diversi abiti fascianti da antica Dea, coloro porpora, oro o nei toni della natura verde da fata dei boschi con il suo immancabile rossetto rosso; ha ammirato abiti e quadri in mostra nell’elegante location, complimentandosi con stilisti e artisti.

All’evento non mancava lo speaker radiofonico ex voce di RTL oggi di radio 101 Fernando Proce, la giornalista Francesca Lovatelli Caetani, le top Model Coco, Cecilia Deliberati, la Curvy Barbara Marini. Anton Giulio Grande, noto stilista originario di Lamezia Terme, e commissario straordinario della Fondazione Calabria Film Commission, Miss Lombardia Alessia Anzoli.