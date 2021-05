Profuma già di tormentone "Amami da Ora" il nuovissimo singolo di Simone Barotti.

Non solo per il sound estivo che lo contraddistingue ma anche perché il cantante si è cimentato in una simpatica comedy sulla pagina TikTok con oltre un milione di followers di Marco Matteucci (stranoto TikToker ed influencer romano!)

Il mood è alzare l'indice e portarlo davanti al viso proprio come il cantante fa ripetutamente nel videoclip della canzone. Siete pronti per la nuova #challenge che farà impazzire il web?!