Siamo entusiasti di annunciare la nuova puntata del nostro podcast "Ippon: Storie dal Tatami", dove esploriamo le storie più affascinanti del mondo del judo.

In questa puntata speciale, il nostro ospite d'onore è Elisabetta Fratini, membro del IT Team IJF responsabile dell'organizzazione delle gare di judo per le prossime Olimpiadi. Con Parigi 2024, è alla sua quarta partecipazione alle olimpiadi dopo Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2021.

Il suo ruolo cruciale nel team IT delle Olimpiadi la vede impegnata nel garantire che ogni aspetto tecnico delle gare di judo si svolga senza intoppi. Durante l'intervista, Elisabetta condivide le sfide e le complessità del suo lavoro, offrendo un affascinante sguardo dietro le quinte delle Olimpiadi.

Uno dei punti salienti della puntata è l'approfondimento su come la tecnologia stia trasformando l'organizzazione degli eventi sportivi. Elisabetta ci parla delle innovazioni tecniche che stanno rendendo le competizioni di judo più efficienti e coinvolgenti. Scopriremo come l'analisi dei dati, i sistemi di gestione e le soluzioni tecnologiche avanzate contribuiscano a creare un'esperienza impeccabile per atleti e spettatori.

Oltre agli aspetti tecnici, Elisabetta condivide il suo percorso professionale, mettendo in luce la passione che la guida nel suo lavoro quotidiano. Racconta le sue esperienze personali, le lezioni apprese e i momenti più memorabili della sua carriera. La sua dedizione e il suo impegno sono una fonte di ispirazione per chiunque lavori dietro le quinte per far brillare gli atleti sul palcoscenico mondiale.

Non perdere questa opportunità unica di ascoltare Elisabetta Fratini parlare del suo ruolo nelle Olimpiadi e del futuro del judo. Questa puntata offre un approfondimento esclusivo su cosa significhi davvero organizzare un evento sportivo di portata mondiale.



🔗 Ascolta ora la puntata completa sui nostri canali di Ippon: Storie dal Tatami

YOUTUBE

SPOTIFY

APPLE PODCAST

Unisciti a noi in questo viaggio affascinante e scopri cosa si nasconde dietro la perfetta esecuzione delle gare olimpiche di judo.