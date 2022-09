2 settembre 2022, è quasi mezzanotte e Corso Garibaldi è gremito di giovani e meno giovani che animano la movida milanese.

Sono seduta a un tavolo bordo strada, quando il "tam tam" dei tantissimi presenti arriva come una ola allo stadio. Ci giriamo... e vediamo comparire tra la folla a passo d'uomo un veicolo "spaziale" a 3 ruote guidato da una sedicente modella coi seni completamente all'aria e con musica ad altissimo livello.

Impossibile non notarlo... tra musica... topless e originalità del veicolo l'effetto è davvero WOW. A bordo dietro alla "topless girl" un attempato Rider con un ghigno di gran compiacimento. In tantissimi scattano foto dello show, non so se più colpiti dal mezzo o dal seno nudo della modella. Tra i tavoli e tra le centinaia di persone a bordo strada diventa l'argomento della serata.

Da una parte il compiacimento dei maschietti, dall'altra gli "epiteti" di noi donne. Ci sono quelli che dicono... "ormai per la pubblicità fanno qualsiasi cosa"..."certo che coraggio quella ragazza a farsi tutto il Corso a passo d'uomo con i seni completamente fuori"... "facesse una cosa così mia moglie non so cosa gli farei".

Insomma potete immaginare lo stupore, l'incredulità e i brusii di fronte ad una situazione del genere.

Un dettaglio che mi ha sorpreso (non solo me) la modella aveva evidenti segni di abbronzatura del costume sul seno. Quindi la domanda sorge spontanea: in spiaggia col costume e in Corso Garibaldi in TOPLESS?

Strana scelta! Ma forse eravamo a Venice Beach e non in Corso Garibaldi!!!