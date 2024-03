Primavera di gattini! Diventa mamma o papà in prestito con ENPA Monza, aprendo le porte di casa tua a un micio indifeso e aiutandolo a trovare una famiglia.

Con la primavera arrivano tanti piccoli gattini bisognosi di aiuto. L'Asilo dei Cuccioli di ENPA Monza cerca volontari per accudirli fino all'adozione.

Cosa significa?

Offrire un ambiente sicuro e amorevole a un gattino, dandogli cibo, cure e attenzioni, almeno fino a quando possono essere vaccinati (dai 2 mesi in poi, se in buona salute). Purtroppo il gattile non è l’ambiente ideale per i numerosi cuccioli in quanto troppo soggetti a rischi epidemici e spesso troppo deboli per potercela fare.

Cosa serve?

Spazio in casa, anche piccolo, dove il gattino non abbia contatti con altri animali.

Tempo per accudirlo e farlo socializzare.

Disponibilità per le visite veterinarie e l'adozione.

Cosa offre ENPA?

Spese veterinarie, cibo, sabbietta e antiparassitari.

Supporto di un team di esperti e formazione.

La soddisfazione di dare un futuro migliore a un micino.

Gli “asilanti” verranno naturalmente istruiti e potranno contare sul supporto costante degli altri volontari già esperti e delle responsabili del Gattile.

A seconda del tempo disponibile e dell’esperienza, ai volontari di questo progetto verranno affidati gattini di diverse età, numero ed esigenze. Quelli da allattare a biberon o bisognosi di particolari attenzioni, ad esempio, verranno affidati alle cure delle “balie” esperte, mentre i gattini più grandicelli e autonomi potranno essere gestiti più facilmente.

Fai la differenza: diventa mamma o papà in prestito!

Per saperne di più e diventare una mamma o papà in prestito, aiutando questi piccoli indifesi, scrivici a [email protected]