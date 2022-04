In un comunicato diffuso questo martedì, la Figc ha reso note tutte le richieste della Procura Federale nel processo sportivo sulle plusvalenze, che ha preso il via in mattinata presso il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica, che vede coinvolti 11 club e 61 persone tra dirigenti e amministratori.

Al termine della sua requisitoria, il Procuratore Federale Giuseppe Chiné ha chiesto le seguenti sanzioni:

Fabio Paratici: 16 mesi e 10 giorni di inibizione

Federico Cherubini: 6 mesi e 20 giorni di inibizione

Andrea Agnelli: 12 mesi di inibizione

Pavel Nedved, Enrico Vellano, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Maurizio Arrivabene, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio: 8 mesi di inibizione

Juventus: 800.000 euro di ammenda

Aurelio De Laurentiis: 11 mesi e 5 giorni di inibizione

Jacqueline Marie Baudit, Edoardo De Laurentiis, Valentina De Laurentiis: 6 mesi e 10 giorni di inibizione

Andrea Chiavelli: 9 mesi e 15 giorni di inibizione

Napoli: 392.000 euro di ammenda

Enrico Preziosi, Giovanni Blondet: 6 mesi e 10 giorni di inibizione

Alessandro Zarbano: 10 mesi e 15 giorni di inibizione

Diodato Abagnara: 6 mesi e 10 giorni di inbizione

Genoa: 320.000 euro di ammenda

Giovanni Corrado: 7 mesi e 10 giorni di inibizione

Giuseppe Corrado: 10 mesi di inibizione

Raffaella Viscardi: 6 mesi e 20 giorni di inibizione

Julie Michelle Harper, Alexander Knaster, Marco Lippi: 6 mesi e 10 giorni di inibizione

Mirco Paletti, Giovanni Polvani, Stuart Grant Thompson, Stephen Gaucci: 6 mesi di inibizione

Pisa: 90.000 euro di ammenda

Luca Carra: 14 mesi e 5 giorni di inbizione

Marco Ferrari: 6 mesi e 20 giorni di inibizione

Pietro Pizzarotti: 10 mesi e 15 giorni di inibizione

Giacomo Malmesi: 7 mesi e 10 giorni di inibizione

Paolo Piva: 6 mesi e 10 giorni di inibizione

Marco Tarantino: 6 mesi e 20 giorni di inibizione

Parma: 338.000 euro di ammenda

Massimo Ienca: 8 mesi e 20 giorni di inibizione

Massimo Ferrero: 12 mesi di inibizione

Antonio Romei: 7 mesi di inibizione

Paolo Repetto, Gianluca Tognozzi, Giovanni invernizzi, Paolo Fiorentino: 8 mesi di inibizione

Giuseppe Profiti, Enrico Castanini, Gianluca Vidal, Adolfo Praga: 6 mesi e 20 giorni di inibizione

Sampdoria: 195.000 euro di ammenda

Pietro Zaccari: 6 mesi e 10 giorni di inibizione

Francesco Ghelfi: 11 mesi e 25 giorni di inibizioni

Fabrizio Corsi: 11 mesi e 15 giorni di inibizione

Rebecca Corsi: 7 mesi e 20 giorni di inibizione

Empoli: 42.000 euro di ammenda

Giuseppe Campedelli: 10 mesi di inibizione

Luca Campedelli: 10 mesi e 5 giorni di inibizione

Chievo Verona: 3.000 euro di ammenda

Franco Smerieri: 9 mesi di inibizione

Anita Angiolini: 9 mesi e 20 giorni di inibizione

Paolo Pinciroli: 9 mesi di inibizione

Pro Vercelli: 23.000 euro di ammenda

Daniele Sebastiani: 12 mesi e 20 giorni di inibizione

Gabriele Bankowki; 7 mesi e 20 giorni di inibizione

Roberto Druda: 8 mesi di inibizione

Pescara: 125.000 euro di ammenda

Orlando Urbano: stralciato

Novara: ammenda di 8.000 euro

Maurizio Rullo: stralciato