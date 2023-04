Le agenzie riportano la notizia del ricovero al San Raffaele, in terapia intensiva, di Silvio Berlusconi. Il ricovero dell'86enne leader di Forza Italia è avvenuto in mattinata e si è reso necessario per problemi cardiovascolari (altre fonti indicano invece problemi polmonari). In ospedale, l'anziano politico e imprenditore è arrivato in stato di affanno respiratorio.

La scorsa settimana, Berlusconi era stato ricoverato al San Raffaele da lunedì a giovedì per una serie di controlli che però sembravano esser stati programmati.

Fonti di agenzia definiscono vigili e stazionarie le condizioni del paziente.

Silvio Berlusconi nei prossimi giorni non è impegnato in alcun processo, pertanto le sue condizioni, stavolta, non possono non destare preoccupazione.