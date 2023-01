Nel corso di questa settimana i mercati finanziari seguiranno con grande attenzione la pubblicazione di alcuni dati macroeconomici di grande importanza.

Tra questi spicca senza dubbio il dato sul prodotto interno lordo degli Stati Uniti, che verrà reso noto giovedì. Il giorno dopo toccherà sempre agli Usa con la pubblicazione del PCE core. In Europa sono invece attese alcune stime riguardo agli indici PMI di gennaio.

Tra le banche centrali l’attenzione si concentrerà su quella canadese, di cui è in programma il meeting di politica monetaria di gennaio. Va segnalato che questa settimana in Cina, i mercati rimarranno chiusi per i festeggiamenti del Capodanno lunare.