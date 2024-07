Continuano le criticità del trasporto pubblico in Italia. Lunedì un guasto sull'alta velocità Roma-Napoli ha causato il caos alla stazione Termini, con i treni che, a cascata, hanno subito ritardi fino a un'ora e mezzo.

Il guasto si è registrato nel pomeriggio nel tratto tra Labico e Anagni.

"I treni Alta velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti", ha comunicato poi Trenitalia, salvo che i ritardi hanno superato in alcuni casi il doppio del tempo indicato.

Caustico il commento via social di Pierluigi Bersani:

"Nella totale inconsapevolezza del ministro dei Trasporti, in Italia si stanno svolgendo le Olimpiadi del Viaggiatore. Lo aspettiamo per le premiazioni".

Un commento caustico, ma puntuale, visto che "l'inconsapevole" ministro Salvini, anche oggi, era impegnato nella sua assurda opera di propaganda personale... come lui stesso informa:

"Settimana iniziata sul Lago di Garda, dove, in occasione del 25esimo anniversario dell’istituzione del presidio della Guardia Costiera sul lago, abbiamo inaugurato la neonata sede di Desenzano del Garda oltre alla nuova motonave ibrida Ander, che prende oggi servizio.Più personale, più sicurezza e nuovi mezzi per un presidio che su questo lago ha contato quarantacinque donne e uomini e dieci mezzi che negli ultimi anni hanno salvato oltre mille vite.Da ministro, onorato di rappresentare la Guardia Costiera, orgoglio nazionale!"

Pertanto, come è possibile pretendere che Salvini si adoperi a far funzionare i trasporti in Italia se, giornalmente, è sempre in altre faccende affaccendato, per promuoversi in una perenne campagna elettorale, mentre ciò di cui dovrebbe occuparsi sta andando a catafascio in uno dei periodi più delicati e importanti dell'anno, in relazione all'immagine del nostro Paese all'estero?