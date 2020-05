Michele Salamome, fondatore del Coordinamento 118 Sicilia di FIALS (www.facebook.com/FIALS.NEWS/):

«Siamo persone, identità, espressioni, idee, libertà, voce, AUTONOMIA!»

‌Ancora oggi portiamo avanti un ideale, quello di MICHELE SALAMONE, maestro nelle lotte per la categoria anche a discapito di se stesso, al costo di rinunciare a quelle stesse cure salvavita a cui si sottoponeva, "per non mancare a quegli appuntamenti, missioni che da li a poco avrebbero segnato la svolta"!

Michele ci lasciava una identità un carattere, un modo diverso di fare sindacato, ed ancora oggi ne portiamo il profumo, quello della libertà di lottare, partendo dalle necessità e dalle sofferenze del lavoratore, dando voce al suo stesso grido!

Non ci stancheremo mai di pretendere il meglio per noi, conservando quella perseveranza che ci contraddistingue e lo faremo sempre indossando la "stessa veste, quella dei compagni di viaggio"! Non consentite mai di trattarvi da individui senza identità, la prima condizione è quella di essere noi lavoratori i veri protagonisti!

Felici di essere come Michele ci ha insegnato, "rappresentanti liberi", la VOCE dei nostri compagni di Viaggio!

Non diremo mai "abbiamo ottenuto", quanto: "scusate se siamo arrivati fin qui"; non diremo mai "il contratto dice questo", quanto: "abbiamo l'obbiettivo..."; non diremo mai siamo i migliori, quanto: " noi ci siamo"; non diremo mai, "siamo stati noi", quanto: "uniamoci"; non diremo mai "i nostri iscritti", quanto: "i nostri colleghi".



«OGNI PROBLEMA NASCE PER UNA SOLUZIONE, TROVIAMOLA ASSIEME!»

Apriremo le porte della collaborazione a quelle realtà che vogliano interessarsi alla nostra causa.

Smettiamo con la frenetica ricerca di nuovi inutili e dannosi padroni, le battaglie sono le nostre! «SVEGLIAMOCI! La lotta nasce da proprie idee, non dalla richiesta del permesso di esprimerle».

GRAZIE MICHELE, PER AVER COSTRUITO TUTTO QUESTO. GRAZIE PER AVERCI LASCIATO QUESTO TESORO IN EREDITÀ!

FIALS 118 SICILIA