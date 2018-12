Università. Ronghi (Sud Protagonista): Normale? Consegnerò al sindaco di Pisa la storia della nostra prestigiosa università.

"Il sindaco leghista di Pisa si tenga pure la sua 'Normale', noi abbiamo l'eccellenza della 'Federico II', nata nel 1224, ben seicento anni prima della 'Normale' di Pisa".

E' quanto afferma il segretario federale di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi, che aggiunge: "per me non è una sorpresa e neanche mi arrabbio sulla posizione assunta dal sindaco di Pisa che, da buon leghista, conferma di essere sempre contro tutte quelle iniziative che possano realizzarsi nel Sud".

"Dopo il Congresso di 'Sud Protagonista' - continua Ronghi - andremo nella città toscana a consegnare al sindaco leghista la storia della nostra prestigiosa 'Federico II' con l'obiettivo di far ritornare il nostro Sud ad essere protagonista, con la nostra storia, la nostra civiltà e la nostra cultura, non per rompere, come fanno i leghisti, ma per unire l'Italia".