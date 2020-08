Si giocheranno domenica 2 agosto alle 20:45 le sfide salvezza Lecce - Parma e Genoa - Verona. Genoa (36) e Lecce (35) sono tra loro distanziate da 1 solo punto. Per il Lecce sarà necessario vincere per sperare nella salvezza, mentre con una vittoria il Genoa avrebbe ne avrebbe comunque la matematica certezza, anche se avrebbe la possibilità di salvarsi persino nel caso di sconfitta e di pareggio del Lecce, poiché in vantaggio negli scontri diretti.

Ma, in una tale situazione di classifica, l'unica strategia possibile per entrambe le squadre è vincere, anche se il Lecce dovrà comunque affidarsi al Verona e sperare che giochi per vincere e non per fare presenza. Riguardo a quest'ultimo aspetto, va ricordato però che una posizione in più o in meno in classifica sono dei milioni di euro in più o in meno che finiscono nei conti della società. Pertanto, per il Verona, i motivi per impegnarsi al massimo ci sono tutti visto che la sua nona posizione è incalzata dalla Fiorentina e che può contendere l'ottava al Sassuolo.

Vediamo adesso i precedenti relativi ai due incontri.

Le sfide tra Genoa e Verona in Serie A sono state 25 con 10 successi, sette pareggi e otto sconfitte per la squadra di casa, anche se il Genoa ha vinto tutte le ultime cinque partite casalinghe di Serie A contro il Verona. Quella di Genova sarà comunque una partita particolare anche per l'allenatore scaligero, fresco di rinnovo, Ivan Juric che ha guidato i grifoni per 51 partite in Serie A, ottenendo 9 vittorie, 14 pareggi e 28 sconfitte: una media punti di 0,8 a partita, rispetto a quella di 1,32 che ha ottenuto con i gialloblù in questo campionato.

Sono invece 23 le sfide tra Lecce e Parma in Serie A, con i locali che hanno un bilancio di 2 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte. Al Tardini, all'andata, è finita 2-0 per il Parma che nelle ultime tre partite di Serie A contro i pugliesi hanno ottenuto 7 punti. Nelle 11 le sfide al Via del Mare contro gli emiliani, il Lecce vanta una sola vittoria, mentre cinque sono i pareggi e cinque le sconfitte.



Secondo e ultimo motivo di interesse per l'ultima giornata di Serie è la lotta per le piazze d'onore dietro la Juventus che, anche in questo caso, finiranno per incidere sulla ripartizione dei diritti tv. Delle tre squadre in lotta, Atalanta (78) e Inter (79) si affronteranno a Bergamo, mentre la Lazio (78) giocherà in trasferta in casa del Napoli. Entrambi gli incontri si disputeranno sabato sera alle 20:45.

Sono 117 le sfide tra Atalanta e Inter in Serie A con 24 vittorie per i bergamaschi, 31 pareggi e 62 sconfitte. Però, bisogna aggiungere che l'Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime quattro partite di campionato disputate contro l'Inter, con un bilancio positivo di tre pareggi e un successo. I precedenti in Serie A tra Atalanta e Inter a Bergamo sono di 15 vittorie interne, 21 pareggi e 22 successi esterni. L'Atalanta viene da una serie di sette successi consecutivi ottenuti in casa dopo la ripresa del campionato e con la partita di domani potrebbe stabilire il suo record di vittorie interne di fila nel torneo. Antonio Conte è imbattuto nelle sette precedenti gare da allenatore disputate in Serie A contro l'Atalanta, con sei successi e un pareggio.

La Lazio è la squadra contro cui il Napoli ha vinto più partite in Serie A TIM (49), anche se dopo una serie di cinque successi consecutivi i partenopei hanno perso l'ultima partita di campionato disputata contro i biancocelesti, contro cui però non perdono andata e ritorno dalla stagione 1993/94. Il Napoli ha affrontato 63 volte la Lazio in gare interne: per i padroni di casa si registrano 31 vittorie, 22 pareggi e 10 sconfitte. Inoltre, il Napoli ha perso solamente una delle ultime 10 partite casalinghe contro la Lazio in Serie A. La Lazio ha sempre perso tutte le quattro gare giocate con Simone Inzaghi in panchina all'ultima giornata di campionato, subendo sempre almeno tre gol. Lo stesso Inzaghi ha nel Napoli la squadra contro cui ha la media punti peggiore (0,57).