La compagnia Un teatro da favola è lieta di presentare un’altra pazza e interattiva favola ricca di fantasia e personaggi esilaranti. Un trionfo dell’immaginazione e del buonumore in una folle e colorata versione di un classico di tutti i tempi.

Inseguendo il bianconiglio, la piccola Alice si trova in un mondo fantastico, ricco di personaggi molto, molto particolari, tra sogno e realtà, magia e personaggi bizzarri. Capirà insieme ai bambini che viaggiare con la fantasia è meraviglioso e che solo chi è un sognatore matto (come il cappellaio) può vivere nel suo paese delle meraviglie.

“e ricorda Alice…C'è un posto che non ha eguali sulla terra... Questo luogo è un luogo unico al mondo, una terra colma di meraviglie mistero e pericolo. Si dice che per sopravvivere qui bisogna essere matti come un cappellaio. E per fortuna io lo sono… e credimi… anche chi riesce a sognare come te lo è… e voi bambini continuate a sognare… perché ognuno di noi con i propri sogni potrà viaggiare nel suo paese delle meraviglie… parola del vostro cappellaio matto”.



Per Le favole più belle il 22 gennaio 2022, ore 15:30

Un Teatro da Favola presenta

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

con

Pietro Clementi, Alice Clementi, Francesca Romana Biscardi, Livia Lucina Ferretti, Daniele Locci, Daniele Trombetti

_©Angelo Antonio Messina