Gli ultimi rigurgiti del ministro senza portafoglio al razzismo e all'odio razziale

Mentre a Lampedusa e in Sicilia continuano gli sbarchi autonomi di migranti provenienti dalla Tunisia, la Ocean Viking dopo aver sbarcato i 356 migranti a bordo ed aver effettuato un scalo tecnico tornerà in zona SAR, raggiungendo la Mare Jonio che già staziona davanti le coste libiche.

Nel frattempo, il ministro senza portafoglio per la promozione del razzismo e dell'odio razziale annuncia, questo sabato, che due gommoni con circa 100 "immigrati" a bordo sono stati individuati nel Mediterraneo e che la "Guardia Costiera Libica" sta intervenendo per "soccorrerli" e riportarli a terra.

"Se si cede al ricatto di scafisti e Ong e si riaprono i porti - scrive sul suo account Facebook - è finita! Stop sbarchi, stop morti".

A smentire le patetiche e grottesche dichiarazioni di tal personaggio è però l'Oim (Organizzazione internazionale delle migrazioni) che venerdì ha dichiarato che dal primo gennaio al 22 agosto l'Italia ha registrato 4.664 migranti sbarcati nel nostro Paese.

Degli 859 decessi di uomini, donne e bambini segnalati quest'anno sulle tre principali rotte del Mar Mediterraneo (solo quelli di cui siamo a conoscenza) corrispondono al 55% dei 1.558 morti dello stesso periodo del 2018.

Però, la maggior parte dei decessi - quasi 600 - si sono verificati sulla rotta del Mediterraneo centrale, quella che collega l'Africa del Nord a Italia e Malta. Questo ad ulteriore dimostrazione del fatto che senza la presenza di navi delle Ong davanti alla Libia - che la stessa Oim ha più volte ribadito da non considerarsi come "fattore di traino" alle partenze - il numero dei decessi sarebbe stato ancora maggiore, oltre al fatto che già così è, dal punto di vista percentuale, più che impressionante.

Ed il ministro senza portafoglio per la promozione del razzismo e dell'odio razziale si compiace e si esalta per essere stato promotore di tale impresa, in cui - a suo dire - sarebbe stato aiutato e confortato pure dal cuore immacolato di Maria... alla faccia!