Giuseppe Cruciani debutta a teatro con il suo spettacolo "Via Crux - Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire" e sarà in scena al Teatro Manzoni di Milano il 29 maggio 2024....

Lo spettacolo, scritto da Cruciani stesso con Sergio Bertolini, con la collaborazione di Francesco Borgonovo e Gilberto Penza, è un one-man-show irriverente e dissacrante, un monologo in cui il giornalista affronta a ruota libera temi di attualità con il suo stile irriverente e politicamente scorretto.

Cruciani, noto giornalista e conduttore radiofonico, sul palco è un fiume in piena, si presenta senza sconti, senza filtri, non risparmia nessuno e punta il dito contro le ipocrisie e le contraddizioni della società odierna, affrontando temi di attualità con la sua solita franchezza e senza timore di urtare.

Nonostante le diverse opinioni, lo spettacolo"Via Crux", registrando il tutto esaurito in diverse città italiane, è stato accolto con pareri discordanti dalla critica ma, ha avuto un grande successo di pubblico e alcuni hanno apprezzato la schiettezza, la sua ironia graffiante e la sua capacità di affrontare temi scomodi. Altri lo hanno trovato volgare e offensivo.

"Via Crux" è un'occasione per riflettere su temi importanti in modo provocatorio e senza tabù. Uno spettacolo dissacrante e provocatorio che non ti lascia indifferente.

Cruciani è inarrestabile sul palco, un vero animale da palcoscenico. Uno spettacolo da non perdere per chi ama il politicamente scorretto e chi apprezza la sua libertà di pensiero con la sua proverbiale schiettezza.

Indipendentemente dai gusti personali, non si può negare che Giuseppe Cruciani sia un personaggio che sa catalizzare l'attenzione e che il suo debutto a teatro sia un evento che ha avuto un certo risalto mediatico.

Se siete curiosi di vedere lo spettacolo e farvi un'idea vostra, le prossime date del tour sono sul sito ufficiale di Giuseppe Cruciani.

E non finisce qui. Cruciani sarà anche in bella compagnia. Ogni suo monologo infatti verrà brevemente interrotto da piccoli cortocircuiti, che assumono le fattezze di ospiti inaspettati, videocollegamenti o telefonate in diretta, contributi grafici o clip.

29 maggio 2024 ore 20,45

Paolo Ruffini e Vera Produzioni

presentano

Giuseppe Cruciani

VIA CRUX

Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire

scritto da Giuseppe Cruciani, Sergio Bertolini, Francesco Borgonovo, Gilberto “Gibba” Penza



Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

*_©Angelo Antonio Messina