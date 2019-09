Sondaggio TG La7 e SWG: in calo Lega e 5Stelle, sale il PD di governo

Il Conte-Bis ha superato il primo scoglio ottenendo la fiducia alla Camera dei Deputati. Una fiducia sancita da proteste all’interno e all’esterno delle stanze parlamentari.

Davanti a Montecitorio, infatti, il giorno della votazione per la fiducia al nuovo Governo PD-M5S la Lega, Fratelli d’Italia e la nuova creatura politica di Giovanni Toti Cambiamo! hanno manifestato contro chiedendo elezioni anticipate.

Assente Forza Italia che preferisce fare opposizione all’interno del Parlamento.



In calo la Lega e i 5Stelle. Sale il PD di Governo

Il gradimento tra gli elettori del nuovo Governo targato PD-M5S è piuttosto basso e per niente esaltante, anche se quasi in linea con le preferenze di voto delle forze politiche che lo sostengono, come indicato nel nuovo sondaggio politico di SWG per il TG di La7.

La Lega di opposizione è data in calo al 33,4%, ma sempre primo partito. Sorpasso di Fratelli d’Italia (7,2%) su Forza Italia (5,2%) che lascia sul campo 1 punto percentuale.

Il Partito Democratico si consolida al secondo posto con il 22,1% mentre il suo nuovo alleato di Governo il Movimento Cinque Stelle si ferma al 21%.

Cambiamo’ sotto la soglia del 3%

I Partiti minori sono tutti in leggero calo. +Europa (2,6%) e La Sinistra (2,3%) perdono rispettivamente lo 0,4%. Anche i Verdi calano al 2,2%.

La new entry del panorama politico Cambiamo! del Governatore della Liguria Giovanni Toti (Ex Forza Italia) è data al 2,3%. Quindi resterebbe ancora fuori dal Parlamento per il mancato superamento della soglia di sbarramento del 3%.