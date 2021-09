E' uscito il 20 settembre il secondo video ufficiale dei TheSuper4, stavolta con un featuring internazionale. L’amore per la musica è al centro del brano riarrangiato dai quattro cantanti e i loro produttori, Edo Faiella e Alessandro Crescenzo. Si tratta di Vivo Per Lei, la nuova cover dei TheSuper4 in collaborazione con la cantante filippina Bella Santiago, vincitrice nel 2019 di X Factor Romania e conosciuta proprio in occasione della finale dell’ultima edizione del famoso talent canoro. Gli artisti hanno così deciso di fondere le loro voci, riarrangiando insieme ai loro direttori artistici Edo Faiella e Alessandro Crescenzo il brano portato al successo internazionale da Andrea Bocelli e Giorgia.

“Quando ci siamo incontrati da vicino è nata subito un’amicizia, accompagnata da una stima reciproca, sia artisticamente, sia umanamente. Tutto questo ha portato alla voglia di fare qualcosa insieme”, ha asserito infatti Francesco Boccia per presentare il progetto. Dello stesso pensiero è stato anche Sabba: “E’ nata una collaborazione internazionale con una grande performer, che è una persona dolce e squisita. Siamo impazziti quando l’abbiamo vista esibirsi in finale ad X Factor e ci siamo informati ancora meglio su di lei andando a guardare le sue esibizioni”.

La scelta di collaborare con i TheSuper4 è stata fortemente voluta anche da Bella Santiago, che ha chiesto loro di poter cantare insieme in italiano, e quale idea migliore se non Vivo per Lei, un brano che parla dell’amore per la musica e della vita del musicista, fatta di grandi emozioni ma anche di sacrifici e delusioni.

“E’ una canzone famosa e bella, che a noi piace e tratta proprio della musica. Siamo particolarmente affezionati al pezzo, perché tratta la nostra vita, la vita dei musicisti”, ha spiegato infatti Aurelio Fierro, a cui ha fatto eco anche Gregorio Rega.

Un nuovo videoclip realizzato da 56K Production, grazie al coinvolgimento di un nuovo marchio, che verrà lanciato a fine settembre, Gli Psicopatici, brand che Francesco Boccia, Aurelio Fierro, Sabba e Gregorio Rega, i componenti dei TheSuper4, hanno conosciuto grazie all’azienda Van Ideas del loro amico Nanni Resi, e che ha deciso di sostenere, supportare e produrre l’idea stessa.