In Gran Bretagna le colonnine di ricarica hanno superato le stazioni di rifornimento

La notizia è senza dubbio positiva e dovrebbe mettere a tacere quanti credono che l'auto elettrica sia soltanto una moda. Sicuramente, servirà ancora del tempo prima che si diffonda, ma sono in tanti a credere che presto soppianterà le auto tradizionali. Per questo motivo sono state installate numerose colonnine di ricarica in Gran Bretagna e, contando quelle installate nel 2019, sono oggi quasi mille in più rispetto alle pompe di benzina. Queste ultime, al contrario, vengono dismesse da anni, con un calo lento, ma inesorabile.