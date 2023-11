La giuria dei Global Private Banking Awards ha deciso di premiare ancora una volta Banca Generali con il titolo di Best Private Bank italiana. L’Istituto si conferma punto di riferimento del risparmio privato grazie a personalizzazione, ampia gamma di servizi e una rete di consulenti in grado di costruire un solido rapporto di fiducia con i clienti.

Risparmio privato: Banca Generali premiata come migliore in Italia nel 2023

Il risparmio privato è una delle principali sfide per le famiglie, soprattutto in un contesto di incertezza economica e sociale. Tra gli istituti italiani che nel 2023 si sono distinti per i servizi di consulenza c’è Banca Generali. Per la quinta volta in sette anni la banca è stata infatti premiata con il titolo di Best Private Bank in Italy. Giunti alla 15esima edizione, i Global Private Banking Awards sono promossi dal prestigioso Gruppo “Financial Times”. La giuria, composta da giornalisti esperti nel settore, analisti e investitori provenienti da tutto il mondo, ha riconosciuto l’impegno e i risultati di Banca Generali, che ha saputo distinguersi per la qualità e l’unicità della gestione del risparmio privato e dei servizi di consulenza patrimoniale destinati alle famiglie italiane. Un successo che ha beneficiato anche dell’ambiente inclusivo e sostenibile creato dall’Istituto per tutti gli stakeholders.

Con Banca Generali un servizio personalizzato e innovativo per i clienti HNWI

Negli ultimi anni, Banca Generali è stata protagonista di un percorso di sviluppo incentrato non solo sulla personalizzazione e sulla digitalizzazione dei servizi, ma anche su iniziative volte a valorizzare la carriera di donne e giovani professionisti. Secondo la giuria, tra i punti di forza del leader italiano del risparmio privato ci sono infatti progetti quali “New Generation”, lanciato con l’obiettivo di formare una nuova generazione di consulenti finanziari, e “BGWomen”, un percorso di empowerment rivolto a tutte le professioniste donna e finalizzato a rafforzare il sempre più fragile equilibrio vita-lavoro. A completare il profilo come Best Private Bank in Italia il grado di soddisfazione dei clienti, ottenuto grazie soprattutto al lavoro di consulenti esperti e costantemente aggiornati. In un mercato sempre più competitivo, si legge nella motivazione del riconoscimento, il primato di Banca Generali risiede “anche nelle iniziative chiave poste in essere per servire la sua base clienti composta da individui con patrimoni elevati”.