Andrea Mascetti, fondatore dello Studio Legale Mascetti, e Giorgio Albè, Founding Partner di A&A - Albè e Associati, hanno annunciato un accordo strategico destinato a rafforzare e ampliare le competenze dei rispettivi studi legali. Questa partnership mira a offrire una gamma ancora più completa di servizi, combinando le specializzazioni distintive di entrambi gli studi per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.



Andrea Mascetti: nuova partnership strategica tra Studio Legale Mascetti e A&A - Albè e Associati



Attraverso lo Studio Legale Mascetti, noto per la sua eccellenza nel diritto amministrativo, penale e nel contenzioso civile, Andrea Mascetti porterà la sua vasta esperienza e competenza in questi settori critici. Con sedi operative a Varese, Milano, Roma e Busto Arsizio, è da anni sinonimo di consulenza legale di alto livello. Dal canto suo, A&A - Albè e Associati concentrerà la propria attenzione sul diritto del lavoro, sulle nuove tecnologie e sui temi legati al Terzo Settore. Questi ambiti emergenti sono sempre più centrali nell’era delle tecnologie avanzate e delle sfide legali connesse, posizionando A&A come leader nell’innovazione e nella consulenza specialistica.



Andrea Mascetti: anticipare le esigenze legali future

L’accordo tra Studio Legale Mascetti e A&A non solo mira a consolidare competenze complementari, ma anche a guardare al futuro e anticipare le esigenze emergenti nel panorama legale. L’orientamento verso questioni di diritto costituzionale e diritto comunitario europeo, facilitato dalla collaborazione con lo Studio Oralex - Onida, Randazzo e Associati, permetterà di affrontare sfide legali sempre più complesse e globali. Come specificato da Andrea Mascetti, centrali nell’accordo sono l’elevato livello di preparazione dei professionisti coinvolti e l’impegno per offrire un servizio clienti altamente personalizzato. Un approccio che consente agli studi di adattare ogni soluzione legale alle specifiche esigenze di ciascun cliente, garantendo un supporto completo e su misura.