"Una persona Hiv positiva in terapia da almeno sei mesi e con carica virale non rilevabile (< 200 copie/ml), non può infettare il proprio o la propria partner".



Predisposto da Simit in collaborazione con le organizzazioni di lotta all’Hiv, un documento che sarà alla base di messaggi e campagne mirate alla diffusione di tale concetto.

U=U undetectable=untrasmittable (Non rilevabile = Non trasmissibile).