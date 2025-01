Chiara Ferragni ieri ha confermato con alcune storie su Instragram di essere stata tradita più volte da Fedez durante il loro matrimonio, raccontando di essere stata presa in giro dall'ex marito che avrebbe avuto un'amante già prima del loro matrimonio.

Selvaggia Lucarelli dopo poche ore ha dedicato una storia Instagram all'influecer in cui scrive: "Chiara, se mi avessi dato ragione subito su Pandoro e Fedez, a quest'ora saresti in vacanza sulla neve in pelliccia a sbocciare con un miliardario. Ah già, ci stai lo stesso. Vabbè. Comunque diciamo che ti saresti risparmiata un po’ di rotture di c*zzo, ecco".

Il riferimento "miliardario" sarebbe nei confronti dell'attuale compagno di Chiara, Tronchetti Provera, erede della famiglia Pirelli.